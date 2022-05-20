Hayvancılar Birliği pazartesi günü araçlı eylem yapıyor

Naimoğulları, “Bu eylem, zamlar altında ezilen, üretimden koparılan, evine ekmek götüremeyen üreticinin ve Kıbrıs Türk halkının sesini, çektiği sıkıntıları duyarsız ve sadece koltuk peşinde olan siyasilere göstermek için yapılacaktır. Bu bir kırılma noktasıdır. Yolun sonu görülmüştür. Tüm sivil toplum örgütlerini ve canı zamlardan dolayı yanan herkesi hayvancılar birliğinin yapacağı eyleme çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.