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Hayvancılar Birliği pazartesi günü araçlı eylem yapıyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üretimde yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla bugün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığındaki görüşmede olumlu sonuç çıkmadığı gerekçesiyle pazartesi Lefkoşa'da araçlı eylem yapacağını açıkladı.

20 Mayıs 2022 Cuma 16:34
Hayvancılar Birliği pazartesi günü araçlı eylem yapıyor

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, saat 10.00'daki eylem için başkente gelecek üreicilerin Hamitköy ve Gönyeli çemberlerinde toplanıp, Tarım Bakanlığı ve Başbakanlık önüne gidilerek eylem yapılacağını kaydetti.

Naimoğulları, “Bu eylem, zamlar altında ezilen, üretimden koparılan, evine ekmek götüremeyen üreticinin ve Kıbrıs Türk halkının sesini, çektiği sıkıntıları duyarsız ve sadece koltuk peşinde olan siyasilere göstermek için yapılacaktır. Bu bir kırılma noktasıdır. Yolun sonu görülmüştür. Tüm sivil toplum örgütlerini ve canı zamlardan dolayı yanan herkesi hayvancılar birliğinin yapacağı eyleme çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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