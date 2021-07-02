Hava sıcaklığı 36-39 derece dolaylarında olacak

Bölgenin 3 Temmuz-9 Temmuz tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin son tahminlerine göre hava, yarın açık ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli, pazar açık ve az bulutlu,öğle saatleri parçalı bulutlu, diğer günler ise açık geçecek.



Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

