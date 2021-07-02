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2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Hava sıcaklığı 36-39 derece dolaylarında olacak

KKTC'de yarından itibaren hava 7 gün boyunca genellikle açık olacak. Sıcaklık, 36-39 derece dolaylarında seyredecek.

02 Temmuz 2021 Cuma 14:00
Hava sıcaklığı 36-39 derece dolaylarında olacak

Bölgenin 3 Temmuz-9 Temmuz tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. 
Meteoroloji Dairesi'nin son tahminlerine göre hava, yarın açık ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli, pazar açık ve az bulutlu,öğle saatleri parçalı bulutlu, diğer günler ise açık geçecek.

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En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 36 - 39 ºC, sahillerde 30 - 33 ºC olacak.
Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 

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Son Güncelleme: 02.07.2021 14:52
Anahtar Kelimeler:
Kktc Sıcak Hava
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