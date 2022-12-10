Harmancı ve Lefkoşa ekibi Küçük Kaymaklı esnafını ziyaret etti

Esnafla sohbetinde ülkedeki ekonomik yaşamın merkezinin başkent Lefkoşa olduğuna dikkat çeken Harmancı, LTB olarak tüm süreçlerde esnafın her zaman yanında olduklarını söyledi. Özellikle pandemi sürecinde esnafın toplum sağlığı için belediye ile olan iş birliğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Harmancı, esnafın, pandemi sonrasındaki zor ekonomik süreçten, ciddi şekilde etkilendiğinin net olduğunu söyledi.

Harmancı, 2022-2026 döneminde şehrin ekonomik yaşamına ilişkin projelerinin hazır olduğunu ve yapılacak yatırımlarla belediyenin şehrin ekonomik kalkınmasında itici güç olacağını anlattı.