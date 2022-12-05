Harmancı: Okullarımızın yanında olmak için sorumlulukla çalışıyoruz

Harmancı: “Lefkoşa Çocuk Merkezi ve El Ele Kreşi’miz sayesinde

çocuklarımız eğitimlerine ve sosyal yaşamlarına katkı koyuyoruz”



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı bugün başlayan resmi propaganda süreci çerçevesinde sabah Atatürk İlkokulu, Çağlayan İlkokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ni ziyaret etti. Daha sonra bir televizyon programına katılan Harmancı, ardından Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Harmancı okul ziyaretlerinde müdür ve öğretmenlerle bir araya gelerek son sekiz buçuk yıldaki icraatlarıyla 2022-2026 dönemi projelerini aktardı.

Harmancı, Lefkoşa’nın geçmişte herkesin bildiği zor bir dönemden geçtiğini ve ilk dört yıl boyunca geçmişin kötü izlerini sildiklerini, ikinci dört yılda ise yaşanan onca ekonomik kriz ve pandemiye rağmen ayakta kalmayı başarıp üst yapı hamlelerini de altyapı çalışmalarını da artırdıklarını kaydederek, “Pandemi ve ardından gelen krizin ardından belediyenin yeniden çökmesini bekleyenler oldu ama dirençli yapımız sayesinde LTB hem en zor dönemde yurttaşlarının yanında oldu ve hiçbir hizmetini aksatmadı hem de yatırımlarına devam etti.

Geleceğe en değerli yatırım elbette eğitimdir. Belediye olarak her zaman okullarımızın yanında olmak için sorumlulukla çalışıyoruz. Mevcut durumda belediye sınırlarımızda 40’a yakın okul bulunmakta. Bu yüksek sayı ise okullara yapabileceğimiz katkıların beklentilere cevap vermekte zorlanmasına neden oluyor” dedi.

LTB El Ele Kreşi ve Lefkoşa Çocuk Merkezi

Harmancı özellikle son dört yıllık sürede eğitimle ilgili 2 önemli açılımları olduğunu da ifade ederek, bunlardan birinin kreş, diğerinin ise Arabahmet’te oluşturulan ve yüze yakın çocuğa eğitim ve sosyal yaşamlarında ciddi katkı sağlayan Lefkoşa Çocuk Merkezi olduğunu vurguladı. Arabahmet’teki uygulamanın çok başarılı olduğunu ve bunu önümüzdeki yıllarda daha da genişletmeyi hedefllediklerini kaydeden Harmancı, daha önce Atatürk İlkokulu’nda İngilizce ve müzik eğitimleri konusunda benzer iş birlikleri yaptıklarını anımsattı.

Harmancı, “Devam etmekte olan ekonomik kriz döneminde, tüm çocukların eğitim hakkından eksiksiz yararlanabilmesi için özel kreşlerle kurumsal bir iş birliği modeli geliştirerek kreş hizmetinden faydalanabilen çocuk sayısını artıracağız. El Ele Kreşi’nin uyguladığı kriterlere uyan çocuklarımıza belediye bursu sağlayarak kendi ikamet ettikleri bölgeye en uygun kreşten bu hizmeti almalarını şüphesiz sağlayacağız.” dedi.

Son 20 yılın en büyük parkı olan Kızılbaş Parkı’nı 20.000 metrekarelik alanda şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Harmancı, önümüzdeki dönemde bu kez 30.000 metrekarelik alanda “Spor ve Kardeşlik Parkı’nı şehre kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Harmancı sözlerini şöyle tamamladı: “Lefkoşalılarla hep beraber sağladığımız istikrar sayesinde güçlü ve adil bir gelecek yaratıyoruz. Şüphesiz beraber başardık ve şüphesiz yine beraber başarmaya devam edeceğiz.”