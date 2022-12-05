banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Güney Kıbrıs’ta ötenazi anketi...
Güney Kıbrıs’ta ötenazi anketi...
Ledra Palas’tan kanunsuz bir şekilde KKTC’ye geçen Rum vatandaş tutuklandı
Ledra Palas’tan kanunsuz bir şekilde...
Nöbetçi Eczaneler (05 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (05 Aralık 2022)
Hava yarından itibaren yağmurlu olacak
Hava yarından itibaren yağmurlu olacak
Harmancı: Okullarımızın yanında olmak için sorumlulukla çalışıyoruz
Harmancı: Okullarımızın yanında olmak için...
banner405

Harmancı: Okullarımızın yanında olmak için sorumlulukla çalışıyoruz

Harmancı okul ziyaretlerinde müdür ve öğretmenlerle bir araya gelerek son sekiz buçuk yıldaki icraatlarıyla 2022-2026 dönemi projelerini aktardı.

05 Aralık 2022 Pazartesi 14:30
Harmancı: Okullarımızın yanında olmak için sorumlulukla çalışıyoruz

Harmancı: “Lefkoşa Çocuk Merkezi ve El Ele Kreşi’miz sayesinde
çocuklarımız eğitimlerine ve sosyal yaşamlarına katkı koyuyoruz”


Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı bugün başlayan resmi propaganda süreci çerçevesinde sabah Atatürk İlkokulu, Çağlayan İlkokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ni ziyaret etti. Daha sonra bir televizyon programına katılan Harmancı, ardından Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Harmancı okul ziyaretlerinde müdür ve öğretmenlerle bir araya gelerek son sekiz buçuk yıldaki icraatlarıyla 2022-2026 dönemi projelerini aktardı.

Harmancı, Lefkoşa’nın geçmişte herkesin bildiği zor bir dönemden geçtiğini ve ilk dört yıl boyunca geçmişin kötü izlerini sildiklerini, ikinci dört yılda ise yaşanan onca ekonomik kriz ve pandemiye rağmen ayakta kalmayı başarıp üst yapı hamlelerini de altyapı çalışmalarını da artırdıklarını kaydederek, “Pandemi ve ardından gelen krizin ardından belediyenin yeniden çökmesini bekleyenler oldu ama dirençli yapımız sayesinde LTB hem en zor dönemde yurttaşlarının yanında oldu ve hiçbir hizmetini aksatmadı hem de yatırımlarına devam etti.

Geleceğe en değerli yatırım elbette eğitimdir. Belediye olarak her zaman okullarımızın yanında olmak için sorumlulukla çalışıyoruz. Mevcut durumda belediye sınırlarımızda 40’a yakın okul bulunmakta. Bu yüksek sayı ise okullara yapabileceğimiz katkıların beklentilere cevap vermekte zorlanmasına neden oluyor” dedi.

LTB El Ele Kreşi ve Lefkoşa Çocuk Merkezi
Harmancı özellikle son dört yıllık sürede eğitimle ilgili 2 önemli açılımları olduğunu da ifade ederek, bunlardan birinin kreş, diğerinin ise Arabahmet’te oluşturulan ve yüze yakın çocuğa eğitim ve sosyal yaşamlarında ciddi katkı sağlayan Lefkoşa Çocuk Merkezi olduğunu vurguladı. Arabahmet’teki uygulamanın çok başarılı olduğunu ve bunu önümüzdeki yıllarda daha da genişletmeyi hedefllediklerini kaydeden Harmancı, daha önce Atatürk İlkokulu’nda İngilizce ve müzik eğitimleri konusunda benzer iş birlikleri yaptıklarını anımsattı.

Harmancı, “Devam etmekte olan ekonomik kriz döneminde, tüm çocukların eğitim hakkından eksiksiz yararlanabilmesi için özel kreşlerle kurumsal bir iş birliği modeli geliştirerek kreş hizmetinden faydalanabilen çocuk sayısını artıracağız.  El Ele Kreşi’nin uyguladığı kriterlere uyan çocuklarımıza belediye bursu sağlayarak kendi ikamet ettikleri bölgeye en uygun kreşten bu hizmeti almalarını şüphesiz sağlayacağız.” dedi.

Son 20 yılın en büyük parkı olan Kızılbaş Parkı’nı 20.000 metrekarelik alanda şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Harmancı, önümüzdeki dönemde bu kez 30.000 metrekarelik alanda “Spor ve Kardeşlik Parkı’nı şehre kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

 Harmancı sözlerini şöyle tamamladı: “Lefkoşalılarla hep beraber sağladığımız istikrar sayesinde güçlü ve adil bir gelecek yaratıyoruz. Şüphesiz beraber başardık ve şüphesiz yine beraber başarmaya devam edeceğiz.”

banner360
Son Güncelleme: 05.12.2022 14:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ledra Palas’tan kanunsuz bir şekilde KKTC’ye geçen Rum vatandaş tutuklandı
Ledra Palas’tan kanunsuz bir şekilde KKTC’ye geçen Rum vatandaş tutuklandı
Nöbetçi Eczaneler (05 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (05 Aralık 2022)
Hava yarından itibaren yağmurlu olacak
Hava yarından itibaren yağmurlu olacak
Maliye Bakanlığı'nın cari ve muhtelif ödemeleri devam ediyor
Maliye Bakanlığı'nın cari ve muhtelif ödemeleri devam ediyor
Larnaka’da içinde çocuk olan seyir halindeki bir araca ateş açıldı
Larnaka’da içinde çocuk olan seyir halindeki bir araca ateş açıldı
Seçmen çok mu masum!
Seçmen çok mu masum!
Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarruftan tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarruftan tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Polisi darp eden şahıs mahkemeye çıktı!
Polisi darp eden şahıs mahkemeye çıktı!
Üniversalbank Müdürü Ağır Teminat Şartlarıyla Tutuksuz Yargılanacak
Üniversalbank Müdürü Ağır Teminat Şartlarıyla Tutuksuz Yargılanacak
6 saatlik elektrik kesintisi!
6 saatlik elektrik kesintisi!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim