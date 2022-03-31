Harmancı: Doğru bir yol bulunamazsa bu isyan daha da büyüyecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Yerel Yönetimler Reformu konusunda yarında bir çözüm üretilemezse isyanın daha da büyüyeceğine dikkat çekti.

Ülkenin içinden geçtiği durumu karanlık tünel içerisinde yolunu bulmaya çalışan maden işçilerine benzeten Harmancı, “Oksijenimiz her gün azalmakta, gün aşırı ağırlaşan hayat şartları, tüm genç donanımlı arkadaşlarımızı bu ülkeden bir bir koparıyor” dedi.

Yarınki mitingin bir uyarı niteliğinde olacağını vurgulayan Harmancı, şunları ekledi:

“Karanlığı daha da karartmayın denecek, paramız yok derken 8 kişiyi fondan işe almayın denecek, zamları yapmak zorunda olmak başka zamları yaparken yaşlı, emekli, engelli gibi korumasız kesimleri hiç ama hiç düşünmemek başka.

Bir yandan birileri bu ülkede zevk içinde yaşarken siz hala kayıt altına alamadığınız milyonların acısını emekten çıkarıyorsunuz denecek.

Evet orada olacağız çünkü gidecek başka yerimiz yaşayacak başka bir ülkemiz yok. Yerel Yönetimler Reformu konusunda da yarından sonra doğru bir yol bulunamaz ise bu isyan daha da büyüyecek.”