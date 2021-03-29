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Hangi ülkede kaç vaka var?

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son vaka sayıları..

29 Mart 2021 Pazartesi 08:30
Hangi ülkede kaç vaka var?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 127 milyon 771 bin 302, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 796 bin 139 ,iyileşen kişi sayısı ise 102 milyon 964 bin 582.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 30 milyon 962 bin 803.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 12 milyon 534 bin 688,

- Hindistan 12 milyon 39 bin 210,

- Fransa 4 milyon 545 bin 589,

- Rusya 4 milyon 519 bin 832,

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- İngiltere 4 milyon 333 bin 42,

- İtalya 3 milyon 532 bin 57,

- İspanya 3 milyon 255 bin 324,

-Türkiye 3 milyon 208 bin 173,

-Almanya 2 milyon 786 bin 345,

-Yunanistan 254 bin 31,

-Güney Kıbrıs 44 bin 631,

-KKTC 4295.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
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