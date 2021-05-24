banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çeyrek asırlık kara leke!
Çeyrek asırlık kara leke!
17 yıllık ihanet
17 yıllık ihanet
Bir garip hafta sonu
Bir garip hafta sonu
Çöküşün eşiğindeki eczacılık ve altında kalacak sağlık
Çöküşün eşiğindeki eczacılık ve altında...
banner376

Halkın Partisi Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili polise “ihbar başvurusu” yaptı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kutlu Adalı cinayetinin aydınlatılması için Polis Genel Müdürlüğü'ne dilekçe verdiklerini açıkladı..

24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:00
Halkın Partisi Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili polise “ihbar başvurusu” yaptı
banner337

HP Genel Başkanı Özersay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, başvuruda; “son günlerde yaşanan gelişmelerin, kamuoyunda görgü tanıklarının kendi ifadelerine dayalı iddiaların yer aldığını ve polisten, geçmişte açılan ve sonuçsuz kalan ya da kapatılan dosyanın yeniden canlandırılmasını, yeniden açılmasını” talep ettiklerini duyurdu.

Özersay, ayrıca polisin, Türkiye ile geçmişte yapılmış olan adli yardımlaşma anlaşmasının ilgili maddelerine dayalı olarak Türkiye’de bulunan bazı kişilerin ifadelerinin alınması için iş birliği mekanizmalarını devreye sokmasını da talep ettiklerini kaydetti.

Özersay, şöyle devam etti:

“Aslında dün duyduklarımız bu ülkenin alnında insan hakları ve demokrasi açısından kara bir leke olarak durmakta olan Kutlu Adalı faili meçhul cinayetini biraz olsun takip eden kimse için bir sürpriz değildir. Ancak konunun görgü tanığı olduğunu söyleyen bir şahsın kamuoyu önünde açık itirafıdır. Bahse konu şahıs bu cinayetin azmettiricilerinin, öldürme talimatını verenlerin kimler olduğunu isim, tarih ve mekan bilgisi vererek iddia etmektedir. Bu açıdan yeni bilgiler, iddialar ve ifadeler vardır. Bu nedenle dosya canlandırılmalı, yeniden açılmalı ve bu cinayetin sorumluları derhal araştırılıp bulunup cezalandırılmalıdır.”

banner341
“ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASINI DEVREYE SOKUN”

Özersay, “TC-KKTC Ticari ve Cezai konularda adli yardımlaşma, tanıma ve tenfiz, suçluların geri verilmesi ve nakli sözleşmesine” de atıfta bulunarak, buradaki mekanizmaların çalıştırılması için polise başvurduklarına dikkat çekti ve şunları kaydetti:

“Bu adli iş birliği anlaşmasına göre başka hususlar yanında suç ihbarında bulunularak kovuşturma talep edilmesi mümkündür. Bu çerçevede talep edilmesi durumunda Türkiye’de bulunan kişilerin ifadelerinin Türkiye Cumhuriyeti yetkililerince alınması, sorgulamalarının yapılması mümkündür. Dün ismi verilen kişilerden birisinin Türkiye’de göz altına alındığı da dikkate alındığında bu faili meçhul cinayetin aydınlatılmasına dair çok önemli bir kapı aralanmıştır. Bu adli yardımlaşma anlaşmasının yarattığı imkanları Polis Genel Müdürlüğü derhal kullanmalıdır.”

banner360
Son Güncelleme: 24.05.2021 12:45
Anahtar Kelimeler:
Kutlu Adalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümet KIB-TEK ile ilgili yasa tasarısını geri çekti
Hükümet KIB-TEK ile ilgili yasa tasarısını geri çekti
Basın-sen, Kutlu Adalı Ödülleri'ni yeniden değerlendirecek
Basın-sen, Kutlu Adalı Ödülleri'ni yeniden değerlendirecek
BBC adada sıtmayı sonlandıran Kıbrıslı Türk Mehmet Aziz’in hayatını ve çabalarını haberleştirdi
BBC adada sıtmayı sonlandıran Kıbrıslı Türk Mehmet Aziz’in hayatını ve çabalarını haberleştirdi
CTP'den hükümete çağrı
CTP'den hükümete çağrı
Amcaoğlu'ndan açıklamalar
Amcaoğlu'ndan açıklamalar
Zaroğlu'ndan hayat pahalılığı kesintisi hakkında açıklama
Zaroğlu'ndan hayat pahalılığı kesintisi hakkında açıklama
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Serdarlı’da hırsızlık!
Serdarlı’da hırsızlık!
23 kişiye yasal işlem!
23 kişiye yasal işlem!
Gazimağusa Belediyesi asfalt çalışmalarını tamamladı
Gazimağusa Belediyesi asfalt çalışmalarını tamamladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim