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“Halk adamıyım...”

Tatar: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine en hazır aday ve partiyiz...

“Halk adamıyım...”

Tatar: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine en hazır aday ve partiyiz...

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:55
“Halk adamıyım...”
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“Halk adamıyım...”

Tatar: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine en hazır aday ve partiyiz...

KIBRIS MANŞET - ÖZEL

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, halk adamı olduğu ve halkın içinden çıkmadığı için halkın adayı olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en şanslı aday olduğunu söyledi.

KIBRIS MANŞET’in geleneksel öğlen yemeğine katılan Tatar, Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Emir, Genel Yayın Yönetmeni Levent Özadam, köşe yazarları Derviş Gezer ve Dr. İlker İpekdal ile görüşerek Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanının Türkiye ile ilişkilerini sürekli iyi tutması gerektiğini, Kıbrıs sorununun Anavatansız çözülemeyeceğini söyleyen Tatar, bunu yıllar önce Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ın da söylediğini haklı çıktıklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının da Türkiye ile ilişkileri iyi olmayan adayları o makama taşımayacağına inancını dile getiren Ersin Tatar, geçmiş hükümet döneminde bozulan ilişkileri kendi dönemlerinde sağlıklı bir yere getirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı makamına ekibiyle birlikte hazır olduğunu da kaydeden Tatar, güçlü ve deneyimli bir ekiple bu görevi layıkıyla yerine getireceklerine olan inancını dile getiren Tatar, bundan böyle federasyon dışındaki seçeneklerin de masada olacağını ifade etti.

Maraş konusuna da değinen Başbakan Tatar, yıllarca kapalı tutulan ve Rumlar tarafından ‘çantada keklik olarak görülen hayalet şehrin hayat bulması ve KKTC ekonomisine ivme kazandırılması için Ankara ile birlikte yeni projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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