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Halil Falyalı, "Sedat Peker'i hiç tanımadım"

Halil Falyalı, “Türkiye’den bazı gazeteciler hakkımda yalan haber yapıyor, karşılığında para istiyor”

23 Mayıs 2021 Pazar 15:29
Halil Falyalı, "Sedat Peker'i hiç tanımadım"
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Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker’in, kendisiyle ilgili ortaya attığı iddialara yanıt veren Halil Falyalı, gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube’dan gerçekleştirdiği canlı yayına bağlandı.

“ORTAYA ATILAN İDDİALARLA HİÇBİR ALAKAMIZ YOK, UYDU ANTENLERİNDEN BAKSINLAR”

“Ortaya atılan iddialarla hiçbir alakamız yok” diyen Falyalı, “Ne hayatımda Binali Yıldırım Bey’in oğlunu gördüm ne de yan yana geldim. Hani diyorlar ya uydu antenlerinden baksınlar diye; baksınlar. Uydu antenlerinden baksınlar” ifadelerini kullandı.

TMT’nin kurulduğu günden bu yana Falyalı ailesinin vatan için aktif halde mücadele verdiğini ifade eden Halil Falyalı, “Benim babam Rumlar tarafından üç defa esir alındı. Biz bu memlekette, Türk Milli Mücadele tarihinin her sayfasında varız ve bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“LİSANLI İŞLETMELERİMİZ VAR, BU İŞİ RESMİ OLARAK YAPIYORUM”

Ailesinin 40 sene önce de sağcısından solcusuna tüm siyasilerle görüştüğünü, şimdi de kendisinin görüşmeye devam ettiğini kaydeden Falyalı, “Türkiye Cumhuriyeti’nden kimseyle temasımız yok. Benim otelim 2018 yılında açıldı. Küçük bir casinomuz vardı. Bet işi yapıyoruz, İngiltere’den Malta’ya lisanslı işletmelerimiz var. Bu işi resmi olarak yapıyorum. Yanımızda binlerce insan çalışıyor” ifadelerini kullandı.

DIA RAPORU…

Peker’in, kendisiyle ilgili ortaya attığı “DIA (Amerika - Savunma İstihbarat Teşkilatı) raporu” ile ilgili de konuşan Falyalı, “Biz bunu gördük. Raporda diyor ki 30 bin Doların aklanmasından dolayı ABD’de bizim adımıza soruşturma açılmış. Türkiye’de şu an FETÖ’den tutuklu bulunan Metin Topuz beni arıyor ve böyle bir dosyanız var diyor. Biz de, yerimizin yurdumuzun belli olduğunu söyledik” şeklinde konuştu .

KOKAİN İDDİASI… “HİÇBİR ZAMAN BU GİBİ FAALİYETLERDE BULUNMADIK”

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Peker’in ortaya attığı “kokain parasını trafiği Halil Falyalı’dan geçiyor” şeklindeki iddiayla ilgili de konuşan Falyalı, “Biz hiçbir zaman bu gibi faaliyetlerde bulunmadık. Bu konularda ne sabıkamız ne de mahkememiz oldu. Bunları üzülerek izledim. Bizim yerimiz, yurdum belli, kimseyle derdimiz yok” dedi.

“SEDAT PEKER İLE HİÇ TANIŞMADIM”

Sedat Peker ile hiç tanışmadığını, hiçbir bağlantı ya da işlerinin olmadığını aktaran Falyalı, bu konuda başka açıklama yapmayacağını ifade etti.

“İDDİALARA ANLAM VEREMEDİM”

Sedat Peker’in kendisiyle ilgili ortaya attığı iddialara anlam veremediğini kaydeden Falyalı, “Bir yıldır, Türkiye’den belirli basın organları aracılığıyla bizim üzerimize haberler yapılıyor. Biz bu konularla ilgili hukuksal süreç başlattık. Bunlar yalan haberler. Hukuksal alanda bu konudaki mücadelemiz sürecek” dedi.

“TÜRKİYE’DEN BAZI GAZETECİLER HAKKIMDA YALAN HABER YAPIYOR, KARŞILIĞINDA PARA İSTİYOR”

Türkiye’den bazı gazetecilerin, kendisi hakkında yalan haberler yayınladığını ve para vermemesi halinde bu gibi yayınlara devam edecekleri yönünde tehditler savurduğunu ifade eden Falyalı, bu konuda yaklaşık 4 ay önce ilgili makamlara şikayette bulunduklarını, ellerin ses kayıtları gibi somut deliller olduğunu, hukuki süreçlerin başladığını, bu nedenle isim vermeyeceğini söyledi.

“YERİMİZ, YURDUMUZ BELLİ, DERDİ OLAN GELİP BİZE DERDİNİ ANLATABİLİR”

Falyalı son olarak, “Kimse kendi iç hesaplaşmasına bizi veya ülkemizi alet etmesin. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Kimse bu işlerde sessiz kalmaz, taviz vermez. Yerimiz, yurdumuz belli, derdi olan gelip bize derdini anlatabilir” dedi.

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Son Güncelleme: 23.05.2021 15:35
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