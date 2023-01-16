Haftalık itfaiye raporu açıklandı

09 - 16 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (7) adet yangın ve (36) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 386.000 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, şöminenin benzinle yakılmaya çalışılması sonucu, elektriksel kısa devreler, faal durumdaki gaz yağı sobasına ikmal yapılmaya çalışıldığı sırada gaz yağı bidonunun alevlenmesi sonucu olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, intihar etmek için vinç üzerine çıkan şahıs için emniyet tedbirlerinin alınması, ağaç, çatı üzerinde mahsur kalan, kedilerin, ayağına inşaat demiri saplanan, kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, ülkemizde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Gazimağusa ve Lefkoşa bölgelerinde biriken yağmur sularının tahliyesinin sağlanması, Taksim Sahasının açılışı için emniyet tedbirlerinin alınması, trafik kazası sonucu yollara dökülen mazot üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması, asansörde mahsur kalan şahısın kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.