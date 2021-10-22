Haftalık hava tahmin raporu

Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
22 Ekim 2021 Cuma 14:45
Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu.
Son Güncelleme: 22.10.2021 14:39