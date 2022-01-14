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Hafta sonu yer yer sağanak, dağlık kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji hafta sonu yer yer sağanak, pazar günü ise dağlık kesimlerde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. Rüzgarın da etkili olacağı hafta sonunda hava sıcaklığı düşecek.

14 Ocak 2022 Cuma 17:45
Hafta sonu yer yer sağanak, dağlık kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; Pazar günü parçalı bulutlu, sabah saatleri sağanak yağmurlu olacak. Pazar günü dağlık kesimlere karla karışık yağmur yağması da bekleniyor.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNLERİ DE YAĞMUR VAR

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Hava pazartesi parçalı bulutlu; salı günü parçalı çok bulutlu, zamanla sağanak yağmurlu; Çarşamba parçalı bulutlu, günün ilk saatleri sağanak yağmurlu; Perşembe ve cuma günü hava parçalı az bulutlu olacak.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 13 - 15 derece, pazar ve pazartesi günleri ise 10-12 derece dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar, periyodun ilk yarısı kuzeyli, ikinci yarısında ise güneyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın akşam saatleri ve pazar günü kuzeydoğudan kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

                                                                                           

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Son Güncelleme: 14.01.2022 18:53
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