Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yakın iş birliği ilişkileri kurmak amacıyla hazırlanan işbirliği protokolü kapsamında Güzelyurt Belediyesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi ortak bir projeye imza attı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Güzelyurt Belediyesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile Açık Pazar yanındaki alana tıbbi aromatik bitki bahçesi, salto trambolin ile bal ve şifa evlerinin yapım çalışmalarına başlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Teknik personeli, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı aplikasyon çalışması sonrasında Güzelyurt Belediye ekipleri ile birlikte hafta başında çalışmalara başladı.

Proje kapsamında alanda salto trambolin, tıbbi aromatik bitki bahçesi ve ürünlerin satışının yapılacağı Bal ve Şifa Evlerinin yapımı yer alıyor. Şifa ve Bal evlerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin organik olarak ürettiği ürünlerin satışı yapılacak.

Gerek evlerin gerekse park alanının yapımı ve monte çalışmalarını yerinde inceleyen Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi teknik personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projenin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.