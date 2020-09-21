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Güz Dönemi Yükseköğrenim Bursu Başvuruları Başladı

2020-2021 öğretim yılı Güz Dönemi yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin 21 Ekim saat 24.00’e kadar https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak müracaat yapabileceği duyuruldu. 

21 Eylül 2020 Pazartesi 10:09
Güz Dönemi Yükseköğrenim Bursu Başvuruları Başladı
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2020-2021 öğretim yılı Güz Dönemi yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin 21 Ekim saat 24.00’e kadar https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak müracaat yapabileceği duyuruldu. 
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, burs başvurularıyla ilgili daha fazla bilginin Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi Sistemi’nden (YOBIS) öğrenilebileceğini kaydetti. 

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Öztürkler, 2019-2020 öğretim yılında Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi burslarından yararlanan öğrencilerin de başvurularını https://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yenilemeleri gerektiğini kaydetti. 
 

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Son Güncelleme: 21.09.2020 10:21
Anahtar Kelimeler:
20202021 öğretim Yılı Güz Dönemi
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