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Güvercinlik Kavşağı’nda trafik kazası…

Gazimağusa -  Güvercinlik Kavşağı’nda bugün saat 14.55 sıralarında ikisi tır, biri kamyon, biri salon araç olmak üzere dört aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada dört kişi yaralandı. 

29 Mayıs 2020 Cuma 20:10
Güvercinlik Kavşağı’nda trafik kazası…
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Gazimağusa -  Güvercinlik Kavşağı’nda bugün saat 14.55 sıralarında ikisi tır, biri kamyon, biri salon araç olmak üzere dört aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada dört kişi yaralandı. 
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kavşakta, Güvercinlik istikametinden Gazimağusa-Lefkoşa istikametine doğru seyreden Orhan Selçuk (E-39) yönetimindeki FZ 334 plakalı salon araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yapması sonucu o esnada Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde soldan birinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden ve kavşağa geldiği zaman süratini salim hadde indirmeden dikkatsizce seyre devam eden Servet Alkurt (E-40) yönetimindeki NN 836 plakalı tırın geçiş yolunu tıkaması sonucu çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yolun sağ şeridine savrulan NN 836 plakalı tır, o esnada sağ şerit içerisinde kendisiyle aynı istikamete doğru süratli ve dikkatsizce seyreden Ramazan Yazgi (E-39) yönetimindeki EU 302 plakalı tırın yan kısmına arkasında çektiği 957 R plakalı dorse ile çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle EU 302 plakalı tır, sağa doğru savrularak yolu ayıran refüje ve aydınlatma direğine çarpıp sağa savrulup o esnada karşı şeritte emniyet şeridi içerisinde Güvercinlik istikametine doğru dönmek için bekleyen Hakan Gülşafak yönetimindeki LV 486 plakalı kamyona çarptı. 
Kaza sonucu yaralanan FZ 334 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Cennet Arzu Selçuk, EU 302 plakalı araç sürücüsü ve LV 486 plakalı araç sürücüsünün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam ediyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Son Güncelleme: 29.05.2020 20:26
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