Gürcafer, TC kaynaklı firmanın köy yolları yapımı için verilen malzemelerle Ercan'da asfaltlama yaptığını iddia etti!

Yazılı açıklama yapan Gürcafer, “Bu usulsüzlüktür” diyerek, Cumhurbaşkanını, Başbakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını, Başsavcılığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve çağırdı.

Gürcafer, gözlerinin önünde usulsüzlük yapıldığını savunarak yaklaşık 30 bin ton asfaltlamanın hem TC hem KKTC tarafından konan kurallara aykırı köy yollarının malzemelerinin kullanılarak yapıldığının ortada olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanını, Başbakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını, Başsavcılığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve davet eden Gürcafer, hukukun üstünlüğünü ve yasaların herkes için geçerli olduğunu görmek istediklerini belirtti.