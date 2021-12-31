Gürcafer'den yeni yıl mesajı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Noel Baba’dan, yeni yılda sorunlara çare ve huzur getirecek bir hükümet diledi.

Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, dünyadaki olumsuzluklara ek ülkede özellikle siyasetten kaynaklanan olumsuzlukların da etkisi ile Kıbrıs Türkü’nün çok zor bir yıl geçirdiğini kaydetti.

23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimine işaret eden Gürcafer, Kıbrıs Türkü’nün geleceği düşünerek, doğru karar vermesini, buna bağlı olarak da çok verimli bir meclis, devamında istikrarlı ve başarılı bir hükümet ile kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi ve refah düzeyi yüksek bir Kuzey Kıbrıs temennisinde bulundu.

Gürcafer, “Tüm toplumumuz adına Noel Baba’dan yeni yılda yaralarımıza merhem, umutsuzluklarımıza umut, dağ gibi birikmiş sorunlarımıza çare ve huzursuzluklarımıza huzur getirebilecek bir hükümet hediye etmesini diliyorum” dedi.