Güngördü: “Hızla yükselişe geçen salgın ile keskin tedbirler herkes tarafından alınmalıdır!”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemiz genelinde artış gösteren ve tüm Dünya genelinde de etkisi halen süren Covid-19 Salgını ile ilgili hepimizin alması gereken önlemlerin yaşamsal bir önem arz ettiği kirtik bir süreç içine girilmiştir.

Eğlence mekanlarının ve Turizmin kalbi, Liman şehrimiz Girne’mizdeki sosyal hareketliliğin artması ve büyük oranda sınırlamaların kaldırılmasıyla günlük sosyal ve ekonomik döngünün hızlanmasına paralel olarak vaka sayılarındaki artış, hepimizin dikkate alması gereken ciddi bir noktadır.

Belli ki Covid virüsü etkinliğini halen korumakta, çeşitli varyantlar ile de insan hayatı için tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ile Bilim Dünyasının önemle vurguladığı; aşı uygulamasının tüm toplum genelinde tamamlanması hususunun bizler de arkasındayız. Covid 19 Pandemisi ile ilgili alınması gereken önlemler ise halen geçerlidir;

Maske Mesafe Hijyen.

Kuralların herkes tarafından eksiksiz yerine getirilmesi, aşılanmış bireylerimiz de dahil olmak üzere, bu kritik süreçte oldukça önemlidir. Çünkü gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda yeni bir kapanma sürecini daha kaldırmayız.

Bizler Girne Belediyesi olarak, kentimizin sağlık güvenliğini temin etmek ile ilgili görevimiz nedeniyle, işyeri kontrollerine ağırlık vereceğiz. İşletmeler gerekli tedbirleri almadığı takdirde her türlü yasal yaptırım uygulanacaktır.

Hepimizin alacağı basit önlemlerle, Covid-19 Salgınını toplum olarak yöneteceğiz. Sevdiklerimizi korumak, aydınlık bir geleceğe hazırlanmak için bu zor günlerde birlik içinde olmayı başarmalıyız. Bu düşüncelerle değerli halkımızı sevgiyle selamlar, saygılarımı sunarım.

Nidai GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı"