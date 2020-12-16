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Güney Kıbrıs’ta çalışanlar, dönüşte yurtta kalma şartıyla işlerine gidebilecekler

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:21
Güney Kıbrıs’ta çalışanlar, dönüşte yurtta kalma şartıyla işlerine gidebilecekler
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GÜNEY KIBRIS’TA ÇALIŞANLAR, DÖNÜŞTE YURTTA KALMA ŞARTIYLA İŞLERİNE GİDEBİLECEKLER

BAŞBAKAN SANER: “İNANIYORUM Kİ BU ÇÖZÜM ŞEKLİ EN DOĞRU ÇÖZÜM ŞEKLİDİR”

Güney Kıbrıs’ta çalışanlar, Kuzeye geçişlerde 10 günlük karantinaya girmemek için, 23 Aralık’a kadar Lefkoşa ve Gazimağusa’da belirlenen yurt veya otellerde kalma şartıyla her gün Güneydeki işlerine gidip gelebilecek.

Güneyde çalışanların Başbakanlık önündeki eylemi, Başbakan Hamza Ersan Saner ile eylemciler adına iki temsilcinin vardığı bir mutabakat sonucu sona erdi.

Başbakan Hamza Ersan Saner ile eylemciler adına iki temsilci; Güney’de çalışanların Kuzeye geçtiklerinde 10 günlük karantinaya girmemesi ve ertesi günü işlerine geri dönebilmeleri için, 23 Aralık’a kadar Kuzey’de Gazimağusa ile Lefkoşa’da belirlenen otel veya yurtlarda konaklamak zorunda kalacak.

Saner ile çalışan temsilcilerinin görüşmesinin ardından, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Başbakanlık önünde eylemcilere varılan mutabakat hakkında açıklama yaptı.

Köseoğlu, Güneyde çalışanların konaklama ücretlerinin Devlet tarafından karşılanacağını, varılan mutabakata bağlı olarak her gün Güneye geçerek işlerine gitmek isteyenlerin isim ve kimlik numaralarını temsilcilere bildirmesi gerektiğini ifade etti.

Kararda Güney Kıbrıs’ta işyerlerinin 23 Aralık’tan sonra tatilde olacağının da dikkate alındığını ifade eden Köseoğlu, 24 Aralık ve sonrası için geçişlerde nasıl bir uygulama olacağına Sağlık Üst Kurulunun karar vereceğini kaydetti.

Köseoğlu ayrıca, TAK’a yaptığı açıklamada, varılan mutabakat kapsamında Güneye geçecek olanların 19 Aralık Cumartesi ve 20 Aralık Pazar da belirlenen otel/yurtta kalması gerekeceğini, 23 Aralık’ta evlere dönüş koşulunun da Sağlık Üst Kurulu tarafından belirleneceğini kaydetti.

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Köseoğlu, yarın işe gitmek için Güneye geçecek olanların, Kuzey’e geçişlerinden sonra kalacakları yere nasıl gideceklerinin üzerinde ise çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

SANER

Başbakan Ersan Saner Başbakanlık önünde eylem yapan Güneyde Kıbrıs’ta çalışanlar “sizleri de ailelerinizi de koruyacak şekilde gerekli önlemleri alıyoruz” dedi.

Sürecin 24’ünde Sağlık Üst Kurulu tarafından tekrardan değerlendirileceğini ifade eden Saner, “Bu 7-8 günlük sürede hem sizi rahatlatmak hem KKTC halkının sağlığını korumak adına bu tip bir girişim yapıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığından gelen bilgiler bulunduğunu ifade eden Saner, “İnanıyorum ki bu çözüm şekli en doğru çözüm şeklidir” dedi.

Saner, yetkinin başbakanlıkta değil Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunda olduğunu vurgladı.

Belirlenen şartlarda Güney’deki işlerine gitmek isteyenlerin 0533 877 7970 ve 0533 868 9449 irtibat numaralarını kullanarak bilgi vermesi gerekiyor.

Belirlenen şartlarda Güney’deki işlerine gitmek isteyenlerin 0533 877 7970 ve 0533 868 9449 irtibat numaralarını kullanarak bilgi vermesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısBaşbakan Hamza Ersan Saner
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