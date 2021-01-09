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Güney Kıbrıs'ta özel sektöre yeni destek

2019 cirosu 311.000 € ve işinde yüzde 80 azalma olan bir spor salonu 8.000 € destek alacak.

09 Ocak 2021 Cumartesi 14:51
Güney Kıbrıs'ta özel sektöre yeni destek
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Kıbrıs’ın güneyine “3 haftalık kapanma” kararının ardından ekonomik sektörlerin bu süreci atlatabilmesi için yeni destek paketi açıklandı.

Yeni ekonomi paket Kıbrıs Cumhuriyeti Maliye Bakanı ayrıca Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Refah Bakanı tarafından düzenlenen ortak bir basın toplantısıyla açıklandı.

Yeni hibeler, destek kredileri, kredi borçlarının askıya alınması, kira ertelenmesi ve vergi indirimleri dahil olmak en son Ekonomik Paketi, Covid önlemlerinden etkilenen işletmeler ve serbest meslek sahipleri için duyuruldu.

“74’ten bugüne en büyük kriz”

Maliye Bakanı Constantinos Petrides, yaşadıkları krizin 1974 savaşından bugüne en büyük ekonomik buhran olduğunu söyledi.

Petrides, Çalışma Bakanı Zeta Emilianides ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet reel ekonomiyi desteklemek için burada," dedi.

Pandemi önlemlerinden etkilenen işletmelere ve serbest meslek sahiplerine doğrudan yardım, işletme giderleri için kullanılmak üzere 1.000 ile 300.000 € arasında nakit ödemeler sağlanacak.

200 milyon Euro destek programından 30.000 işletmenin yararlanması bekleniyor.

Destek programları işletmelerin cirolarına göre de hesaplanacak, gelir kayıpları oranında destek sağlanacak.

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Örneğin, 2019 cirosu 311.000 € ve işinde yüzde 80 azalma olan bir spor salonu 8.000 € destek alacak.

Bakan, 795.000 € cirolu ve yüzde 46 kayba sahip bir şaraphanenin 9.000 € destek alacağını söyledi.

Petrides ayrıca, geliri yıllık 15.600 € 'dan az olan serbest meslek sahipleri için bir program duyurdu.

Plan, 1 Ocak ile 30 Haziran arasında altı ay süreyle geçerli olacak.

Bakan ayrıca, Ocak ve Şubat aylarında faaliyetleri tamamen veya kısmen askıya alınan işletmelerin kiranın yüzde 30'unu ev sahiplerine ödemesine izin verileceğini duyurdu.

Devletten işyeri kiralayanlar Ocak ve Şubat ayları için kira ödemek zorunda kalmayacak. Kıbrıs’In güneyinde hükümet ayrıca, kirasını Ocak ve Mart arasında gönüllü olarak azaltan mülk sahipleri için bir vergi indirimi programı açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs özel SektörGüney Kıbrıs Kapanma
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