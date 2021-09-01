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Günay: “2021 mali yılının ikinci çeyreğinde kamu maliyesi 228,2 milyon TL açık verdi”

01 Eylül 2021 Çarşamba 15:00
Günay: “2021 mali yılının ikinci çeyreğinde kamu maliyesi 228,2 milyon TL açık verdi”

KKTC MERKEZ BANKASI, 2021 YILININ 2. ÇEYREK BÜLTENİNİ YAYIMLADI

“2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AKTİF TOPLAMI HAZİRAN AYI SONU İTİBARIYLA BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 5,25 ARTARAK 56.892,3 MİLYON TL’YE YÜKSELDİ”

“2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE ÜLKEDE BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ENFLASYON ORANLARI NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN AYLARINDA SIRASIYLA YÜZDE 1,94, YÜZDE 1,62 VE YÜZDE 3,14 OLARAK GERÇEKLEŞTİ”

KKTC Merkez Bankası, 2021 mali yılının ikinci çeyreğinde bütçe gelirlerinin 2.081 milyon TL ve bütçe giderleri ise 2.309,2 milyon TL olarak gerçekleştiğini, böylelikle, 2021 yılı ikinci çeyreğinde kamu maliyesi 228,2 milyon TL açık verdiğini açıkladı.

KKTC Merkez Bankası, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamının haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,25 artarak 56.892,3 milyon TL’ye yükseldiğini, ilgili dönemde sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük pay sahibinin yüzde 55,25 ile brüt krediler, ikinci en büyük pay sahibinin ise yüzde 28,63 ile nakit ve nakit benzeri kalemler olduğunu duyurdu.

KKTC Merkez Bankası, 2021 yılının 2. çeyrek bültenini yayımladı. KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, yaptığı açıklamada, bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart rasyosunun ise (SYSR) 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,38 puanlık bir artışla yüzde 10 olan yasal sınırın üzerinde, yüzde 16,31 seviyesinde gerçekleştiği belirtilirken, banka grupları bazında incelendiğinde SYSR’nin, kamu eliyle yönetilen bankalarda yüzde 14,33, özel sermayeli bankalarda yüzde 12,42 ve şube bankalarında ise yüzde 22,32 olarak gerçekleştiğini kaydetti.  

Bankacılık sektöründe mevduatın krediye dönüşüm oranı 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,15 puan yükselerek yüzde 67,08 seviyesine ulaştığını ifade eden Günay, bankacılık sektörünün pasif toplamı içerisinde en büyük paya sahip kalem olan mevduat toplamının 2021 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 46.859,3 milyon TL olduğunu, mevduatın toplam pasifler içerisindeki payının ise yüzde 82,36 oranında olduğunu söyledi.   

Günay, sektörün tahsili gecikmiş alacaklarının (TGA) ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,35 azalarak 1.513,2 milyon TL’ye gerilediğini belirtti.

KKTC BÜTÇE GELİŞMELERİ

KKTC bütçe gelişmeleri hakkında da bilgiler veren Günay, 2021 mali yılının ikinci çeyreğinde bütçe gelirlerinin 2.081 milyon TL ve bütçe giderlerinin ise 2.309,2 milyon TL olarak gerçekleştiğini, böylelikle, 2021 yılı ikinci çeyreğinde kamu maliyesinin 228,2 milyon TL açık verdiğini ifade etti.

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Günay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bütçe gelirleri içerisinde en büyük paya sahip vergi gelirleri kalemi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,6 artış yaşayarak 1.273,4 milyon TL olmuştur.

Bütçe gelirleri içinde ikinci en yüksek paya sahip olan vergi dışı gelirler kalemi ise 2020 yılı aynı döneminde 261,2 milyon TL seviyesinde iken, 2021 yılı ikinci çeyreğinde 287,8 milyon TL seviyesine yükselmiştir.

Böylelikle, vergi gelirleri ve vergi dışı gelirler kalemlerinin toplam bütçe gelirleri içindeki payları sırasıyla yüzde 61,2 ve yüzde 13,8 olmuştur. 2021 yılı ikinci çeyreğinde bütçe giderleri içerisinde en büyük paya sahip ilk iki kalem ise cari transferler ve personel giderleridir.

Bu kalemler sırasıyla 1.026,8 milyon TL ve 766,7 milyon TL olarak gerçekleşmişlerdir. İlgili kalemlerin toplam bütçe giderleri içindeki payı ise cari transferler için yüzde 44,5 ve personel giderleri için ise yüzde 33,2 olmuştur.”

KKTC ENFLASYON GELİŞMELERİ

KKTC enflasyon gelişmeleri hakkında da bilgiler veren Günay, 2021 yılı ikinci çeyreğinde ülkede bir önceki aya göre enflasyon oranları nisan, mayıs ve haziran aylarında sırasıyla yüzde 1,94, yüzde 1,62 ve yüzde 3,14 olarak gerçekleştiğini belirterek, 2021 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon oranlarının nisan ayında yüzde 16,45, mayıs ayında yüzde 17,46 ve haziran ayında ise yüzde 19,93 oranında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Günay, 2021 yılı haziran ayı sonunda yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu sektörlerin yüzde 37,91 ile mobilya ve ev aletleri, yüzde 34,13 ile ulaşım ve yüzde 30,78 ile sağlık kalemleri olduğunu, 2021 yılı haziran ayı sonu itibarıyla en düşük fiyat artışının ise yüzde 5,82 ile alkollü içecekler ve tütün kaleminde olduğunu vurguladı.

KKTC TİCARET GELİŞMELERİ

KKTC Ticaret Dairesi tarafından açıklanan dış ticaret verilerine de dikkat çeken Günay, 2021 yılı birinci çeyreğinde ihracat ve ithalat rakamlarının sırasıyla 46,1 milyon ve 264,9 milyon ABD doları olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Günay, 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam ihracat yüzde 24 artış gösterirken, toplam ithalatta ise yüzde 17 düşüş gerçekleştiğini, 2021 yılı ilk çeyreğinde ithalat içerisinde en büyük paya sahip ilk üç kalemin yüzde 8,26 ile taşıt araçları, yüzde 7,29 ile yakıt ve yüzde 3,58 ile inşaat demiri kalemi olduğunu sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 01.09.2021 15:32
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