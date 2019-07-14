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Gözyaşları sel oldu!

Gözyaşları sel oldu!

14 Temmuz 2019 Pazar 14:45
Gözyaşları sel oldu!

Kaplıca-Yedikonuk arasındaki Tulumba mevkiine denize giren 5 kişilik Katırcı ailesinin boğularak hayatlarını kaybeden fertleri Büyükkonuk Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Feryatların dinmediği 4 kişilik katırcı ailesinin cenazesine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, milletvekileri, GKK, BKK, TC Büyük Elçisi, ve bölge belediye başkanları da katıldı.

Cenaze törenine ailenin hayatta kalan tek ferdi 12 yaşındaki Barış Katırcı da katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Kaplıca BoğulmaKatırcı Ailesi Cenaze
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