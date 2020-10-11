Gözler seçim sonuçlarında…

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve Anayasa değişikliği halkoylamasında oy verme süresinin dolmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi.

Gün boyunca adayların, siyasi parti başkanlarının, eski cumhurbaşkanlarının sandıklarda oy kullanma işlemlerini izleyen ve sandık başında yaptıkları değerlendirmeleri halka ve dünyaya duyurmak için çalışan gazeteciler, bu andan itibaren sonuçlara odaklandı.

Adayların, siyasilerin ve vatandaşların oy verme işlemlerini, KKTC, Türkiye, Güney Kıbrıs’tan ve diğer bazı ülkelerin medya kuruluşlarında görev yapan gazeteciler izledi.

Oy verme süresinin dolmasının ardından ülkede siyasetin nabzı, Yüksek Seçim Kurulu’nun yapacağı açıklamalarla atacak.

Başkent Lefkoşa’da tarihi Sarayönü Meydanı, bu seçimde de hem KKTC hem de yabancı medya mensuplarının konuşlandığı merkez oldu. Sabah saatlerinden itibaren bölgede canlı yayın araçları konuşlandırıldı.

Adayların seçim ofisleri veya siyasi parti merkezlerinde de seçim sonuçlarını izlemek üzere gerekli önlemler alındı.