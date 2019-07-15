banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
259.677
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.0963
EURO
6.4543
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Çorap içinde uyuşturucu
ÇORAP İÇİNDE UYUŞTURUCU
Kundakçıya 5 yıl hapis
KUNDAKÇIYA 5 YIL HAPİS
Bilişim Suçları Yasası şart!
BİLİŞİM SUÇLARI YASASI ŞART!
banner307

Görevden alma ve atamalar son sürat devam ediyor!

Görevden alma ve atamalar son sürat devam ediyor!

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:53
Görevden alma ve atamalar son sürat devam ediyor!

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada görevden alma ve atamalar şu şekilde gerçekleşti:


Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Sn. İsmet ESENYEL 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarı mevkiine Sn. Mustafa ERİŞMEN 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Devlet Planlama Örgütü, İstatistik Kurumu Başkanı mevkiine Sn. Türel ÖKSÜZOĞLU 15.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü Sn. Türker YÜKSEL 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlık, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Sn. İpek TÜCCAROĞLU 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlık, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Emirali ÇOBANOĞLU 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Devlet Planlama Örgütü, Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı Sn. Osman ERÇAL 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

banner317
Devlet Planlama Örgütü, Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı mevkiine Sn. Salih KASAP 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Maliye Bakanlık, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sn. Ersin ŞAHDUR 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Ahmet MANAVOĞLU 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Maliye Bakanlık Özel Kalem Müdürü Sn. Anıl KAYA 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık, Orman Dairesi Müdürü Sn. Ercan POYRAZ 15.07.2019 tarihinden itibaren bu görevinden alınmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık, Orman Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Cemil KARZAOĞLU 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlık, Serbest Liman ve Bölge Müdürü Sn. Mustafa Kemal ERGÜVEN 15.07.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlık, Serbest Liman ve Bölge Müdürü mevkiine Sn. Hasan CURCİOĞLU 16.07.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu: “istihdamda Engelliler İçin Hassasiyet Göstereceğiz”
Sucuoğlu: “istihdamda Engelliler İçin Hassasiyet Göstereceğiz”
Başbakan Tatar: “kktc Olarak Türkiye’nin Demokrasiden Uzaklaşmadan Çağdaş İlerleyişini Devam Ettirmesini Destekliyoruz”krasi Ve Milli Birlik Günü” Mesajı Yayımladı
Başbakan Tatar: “kktc Olarak Türkiye’nin Demokrasiden Uzaklaşmadan Çağdaş İlerleyişini Devam Ettirmesini Destekliyoruz”krasi Ve Milli Birlik Günü” Mesajı Yayımladı
Başçeri: “çoğu Kktc’den Olmak Üzere 20’den Fazla Ülkeden 110’u Aşkın Örgüt Mensubunun Türkiye’ye İadesi Sağlandı”
Başçeri: “çoğu Kktc’den Olmak Üzere 20’den Fazla Ülkeden 110’u Aşkın Örgüt Mensubunun Türkiye’ye İadesi Sağlandı”
Yağmur bekleniyor
Yağmur bekleniyor
Burcu: “hidrokarbon Önerisinin, Gerekli Hassasiyetle Değerlendirileceğini Umuyoruz”
Burcu: “hidrokarbon Önerisinin, Gerekli Hassasiyetle Değerlendirileceğini Umuyoruz”
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anastasiadis’e Önerisi 9 Maddeden Oluşuyor
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anastasiadis’e Önerisi 9 Maddeden Oluşuyor
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu: “türk Milleti 15 Temmuz’da Demokrasiye Bağlılığını Göstermiştir”
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu: “türk Milleti 15 Temmuz’da Demokrasiye Bağlılığını Göstermiştir”
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Çarşamba günü toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Çarşamba günü toplanıyor
Tatar: “uzun Vadede Yerli İşgücü Olanaklarının Artırılması Dışarıya Bağımlılığın Azaltılmasını İstiyoruz”
Tatar: “uzun Vadede Yerli İşgücü Olanaklarının Artırılması Dışarıya Bağımlılığın Azaltılmasını İstiyoruz”
Tatar: “Rum-Yunan zihniyetinde değişiklik yok”
Tatar: “Rum-Yunan zihniyetinde değişiklik yok”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim