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“Gocasını Bişiren Gadın” oyunu Merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anısına sahneledi

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, genç yaşta hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Hüseyin Merthan Çakırlı anısına İskele’de “Gocasını Bişiren Gadın” adlı oyunu sahneledi. 

14 Ocak 2022 Cuma 12:00
“Gocasını Bişiren Gadın” oyunu Merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anısına sahneledi

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Cevahir Caşgir'in uyarlayıp yönettiği “Gocasını Bişiren Gadın” oyunu, İskele AKM’de seyirci ile buluştu. Gecede duygu dolu anların yaşandığı belirtildi. 
Oyunun yönetmeni Cevahir Caşgir, Çakırlı'nın anısına düzenlenen gecenin ardından yayımladığı mesajında, “Unutulmaz bir gece, unutulmaz bir insanı anmak için geride kaldı” diyerek, “Sevgili meslektaşım zamansız bir şekilde yıldızların arasında yerini aldığında bizim üzerimize vazife kalan bir tek alkışlarla uğurlamak ve artık tüm alkış ve çiçekleri ona armağan etmekti” ifadelerinde bulundu. 
Caşgir, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın Çakırlı doğum günü haftasında, yaşadığı yer olan İskele’de, “Gocasını Bişiren Gadın” oyununu onun anısına sahnelemek istediklerini belirterek, şunları söyledi:

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“Onun ardından yaptığım ilk iş olan ‘Gocasını Bişiren Gadın'ın turnesini hazırlarken tek düşündüğüm öncelik Hüseyin'in doğum günü haftasında onun yaşadığı, onun büyüdüğü ve onu bu güne getiren, bize kazandıran yerde, İskele 'de olmaktı. Tüm programı o hafta İskele 'de olacak şekilde ayarlayarak, her an bizimle olduğunu ve meslek arkadaşım için bundan böyle benim başarımın onun başarısı olacağını ve bu mesleği sürdürdüğüm süre boyunca varlığını hep hissettirecek olduğumun sözünü vermek istedim.” 
Caşgir, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na plaket ve çiçek takdim eden Çakırlı’nın ailesine ve geceye katılan herkese teşekkür etti. 

 

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Son Güncelleme: 14.01.2022 12:29
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