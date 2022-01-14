“Gocasını Bişiren Gadın” oyunu Merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anısına sahneledi

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Cevahir Caşgir'in uyarlayıp yönettiği “Gocasını Bişiren Gadın” oyunu, İskele AKM’de seyirci ile buluştu. Gecede duygu dolu anların yaşandığı belirtildi.

Oyunun yönetmeni Cevahir Caşgir, Çakırlı'nın anısına düzenlenen gecenin ardından yayımladığı mesajında, “Unutulmaz bir gece, unutulmaz bir insanı anmak için geride kaldı” diyerek, “Sevgili meslektaşım zamansız bir şekilde yıldızların arasında yerini aldığında bizim üzerimize vazife kalan bir tek alkışlarla uğurlamak ve artık tüm alkış ve çiçekleri ona armağan etmekti” ifadelerinde bulundu.

Caşgir, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın Çakırlı doğum günü haftasında, yaşadığı yer olan İskele’de, “Gocasını Bişiren Gadın” oyununu onun anısına sahnelemek istediklerini belirterek, şunları söyledi:



Caşgir, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na plaket ve çiçek takdim eden Çakırlı’nın ailesine ve geceye katılan herkese teşekkür etti.



