Girne’nin batısında elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün 09.00-14.00 saatleri arasında Girne’nin batısında birçok bölgeye elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle şu bölgelere elektrik verilemeyecek:



