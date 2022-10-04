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Girne ve Gazimağusa’da yangın
Girne ve Gazimağusa’da yangın
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Girne ve Gazimağusa’da yangın

04 Ekim 2022 Salı 13:00
Girne ve Gazimağusa’da yangın

Girne’de bugünün ilk saatleirnde Mehmet Akacan’a ait daire içerisinde muhtemelen faal durumda bulunan buzdolabının aşırı ısınması sonucu yangın çıktı.

 İtfaiye’nin söndürdüğü yangında, 1 adet iki kapılı buzdolabı, 2 adet perde, 1 adet floresan lamba tamamen, mutfak dolapları, 1 adet iki kapılı buzdolabı, 1 adet su sebili, 1 adet masa örtüsü, 1 adet klima iç ünitesi, 2 adet alüminyum sürgülü balkon kapısı ve çerçeveleri ile muhtelif elektrik kabloları kısmen zarar gördü.

Gazimağusa’da  dün 18.00’de seyir halinde bulunan  Meryem İzci’nin kullanımındaki araçta sızan benzin sonucu meydana gelen yangın neticesinde aracın motor bölümü tamamen yanarak zarar gördü.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Son Güncelleme: 04.10.2022 14:43
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