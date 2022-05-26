Girne Polis Müdürlüğü Merkez Karakolu’nda Skandal Olay!

Girne Polis Müdürlüğü Merkez Karakolu’nda görev yapan polis subayı, uyuşturucu suçundan Girne Polis Müdürlüğü hücrelerinde tutuklu bulunan bir kadın ile cinsel birliktelik yaşadığı iddiasıyla gözaltına alındı. Polis subayının, Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılması beklenmekte. Skandal olay; kadın zanlının kendisiyle görüşmeye gelen avukatına durumu anlatması ve kamera görüntülerinin incelenmesiyle ortaya çıktı. Olaya adı karışan polisin açığa alındığı öğrenildi.