Girne'de 300 kiloluk orkinos yakalandı!

Ergün YAHAT

Girne’de bulunan ve müşterilerine her zaman taze balıkları lezettli bir şekilde sunan Shell Wi Balık Restoranın balıkçı teknesinin ağlarına tam 300 kiloluk dev bir orkinos balığı takıldı. Kuzey Kıbrıs’ın en seçkin balık restoranlarından biri olan Shell Wi Fish Restaurant’ın özel balıkçı teknesi dün akşam saatlerinde dev bir mavi yüzgeçli orkinos balığı yakaladı.Vinçle restaurant'a indirilen dev orkinos balığı büyük ilgi gördü.