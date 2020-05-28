banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105423
ALTIN
378.304
DOLAR
6.8064
STERLİN
8.3701
EURO
7.5101
banner339
Mültüci tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Havuza düşen 16 aylık bebek yoğun bakımda
SORUMSUZ BAKICI TUTUKLANDI
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO
EL-SEN: “Kurumu özerk bir yapıya kavuşturacağız”
ELSEN'DEN AÇIKLAMA

Girne'de 300 kiloluk orkinos yakalandı!

28 Mayıs 2020 Perşembe 15:16
Girne'de 300 kiloluk orkinos yakalandı!
banner337
banner345

Ergün YAHAT

banner341
Girne’de bulunan ve müşterilerine her zaman taze balıkları lezettli bir şekilde sunan Shell Wi Balık Restoranın balıkçı teknesinin ağlarına tam 300 kiloluk dev bir orkinos balığı takıldı. Kuzey Kıbrıs’ın en seçkin balık restoranlarından biri olan Shell Wi Fish Restaurant’ın özel balıkçı teknesi dün akşam saatlerinde dev bir mavi yüzgeçli orkinos balığı yakaladı.Vinçle restaurant'a indirilen dev orkinos balığı büyük ilgi gördü.

Son Güncelleme: 28.05.2020 16:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tabipler Odası hastaneye 2 adet kapnografi cihazı bağışladı
Tabipler Odası hastaneye 2 adet kapnografi cihazı bağışladı
İçişleri Bakanlığı’ndan derneklere “hijyen” uyarısı
İçişleri Bakanlığı’ndan derneklere “hijyen” uyarısı
HAKSEN imza kampanyası başlattı
HAKSEN imza kampanyası başlattı
Atatürk Öğretmen Akademisi Yasası’ndaki değişiklik komiteden geçti
Atatürk Öğretmen Akademisi Yasası’ndaki değişiklik komiteden geçti
Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası’nda tadilat girişimi
Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası’nda tadilat girişimi
Saffet Aşıksoy: “Ülkedeki gelir adaletsizliği sonucunda 10 binler açlığa mahkum edilmiş durumda''
Saffet Aşıksoy: “Ülkedeki gelir adaletsizliği sonucunda 10 binler açlığa mahkum edilmiş durumda''
Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı kutladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı kutladı
LTB bölgesel temizlik çalışmalarına Haziranda başlayacağını duyurdu
LTB bölgesel temizlik çalışmalarına Haziranda başlayacağını duyurdu
Kanser Hastalarına Yardım Derneği 26 Yaşında
Kanser Hastalarına Yardım Derneği 26 Yaşında
KTAMS, İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılmasını yarın Başbakanlık önünde protesto edeceğini açıkladı
KTAMS, İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılmasını yarın Başbakanlık önünde protesto edeceğini açıkladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim