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Girne Belediyesi’nden 3 farklı atölye çalışması

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin Konya Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde düzenlediği kurs ve atölye programı sürüyor.

14 Ekim 2021 Perşembe 11:30
Girne Belediyesi’nden 3 farklı atölye çalışması

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) eğitmenleri tarafından verilecek eğitimlerde Takı Tasarım, Kâğıt Rölyef ve Filografi Atölyesi çalışması yapılacak.

Girne Belediyesi’nin yaptığı açıklamada, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yapılacak Takı Tasarım Atölyesi’nin 26 Ekim Salı akşamı, Kâğıt Rölyef Atölyesi’nin 27 Ekim Çarşamba günü ve Filografi Atölyesi’nin 28 Ekim Perşembe günü düzenleneceği belirtildi.

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14.00-19.00 saatleri arasında yapılacak atölyelere, sınırlı sayıda katılım kabul edileceği belirtilerek, bilgi almak ve kayıt olmak için, 0 (392) 815 15 08 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, dört ay önce K. T. Belediyeler Birliği Heyeti ile Konya’da temaslarda bulunduğunu ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu süreçte iki belediye arasında iş birliğinin sürdüğünü belirtti.

Güngördü, amaçlarının kentte ve ülkemizdeki kişileri, Konya’dan gelecek eğitmenler tarafından verilecek farklı el sanatları eğitim ve tekniklerle buluşturmak olduğunu belirterek, “Tecrübe paylaşımı ve insanımızın yeni sanatsal-kültürel faaliyetler ve el sanatları ile üretime katkı sağlamayı, teşvik etmeyi istiyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 14.10.2021 12:11
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