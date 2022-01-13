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Girne Belediyesi ve Uluslararası Final Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen İngilizce kursuna katılan kursiyerler serifikalarını aldı

Girne Belediyesi ve Uluslararası Final Üniversitesi işbirliğinde, gerçekleştirilen yetişkinlere yönelik İngilizce ve ilk yardım kurslarına katılanlara  sertifika verildi.

13 Ocak 2022 Perşembe 17:15
Girne Belediyesi ve Uluslararası Final Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen İngilizce kursuna katılan kursiyerler serifikalarını aldı

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, 55 kişiye sertifika verilen dünkü törene, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan da katıldı.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, törende yaptığı açıklamada, eğitimlere şehir halkının gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Üniversitelerin bir görevi de şehir halkıyla bütünleşmek ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak bölgede yaşayan insanlara en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu kaydeden Güngördü, Uluslararası Final Üniversitesi ile imzaladıkları protokol çerçevesinde de bu kursların devam edeceğini açıkladı.

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Son Güncelleme: 14.01.2022 00:34
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