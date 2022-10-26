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Girne-Alsancak yolunda kaza! Yaralılar müşahede altında

Girne - Alsancak Çevreyolu’nda dün gece meydana gelen kazada 3 genç yaralandı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 14:18
Girne-Alsancak yolunda kaza! Yaralılar müşahede altında

Girne - Alsancak Çevreyolu’nda dün gece meydana gelen kazada 3 genç yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 23:20 raddelerinde meydana geldi. Girne’de sakin Hüseyin Kaya (E-23) yönetimindeki KK 988 plakalı Seat Leon marka salon araç sürücüsünün sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkıp toprak sete çarptıktan sonra su kanalı içerisinde durdu. Kaza sonucu KK 988 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Kaya ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Can Serin (E-25) ve Ümit Can Demir (E-18) yaralanarak kaldırılmış oldukları Girne Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavisinden sonra KK 988 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Kaya ise Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilerek yapılan tedavinin ardından müşahede altına alınırken Mehmet Can Serin ve Ümit Can DEMİR Girne Akçiçek Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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