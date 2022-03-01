GİKAD İle Creditwest bank iş birliği…

Creditwest Bank’tan yapılan açıklamaya göre toplantıya, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Yönetim Kurulu üyeleri Berin Avunduk, Didem Kaner, Özlem Ratip ve Özlem Özbekoğlu katıldı.

Toplantıda, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Çatalköy Şube Müdürü Figen Kaymak, Ticari Pazarlama Yönetmeni Serap Dönmez de hazır bulundu.

KAVUKLU

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu konuşmasında, ülkenin kalkınabilmesi, toplumun güçlenebilmesi için kadınların güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, GİKAD’ın bu bilinçle hareket ettiğini kaydetti.

Kavuklu, derneğin kuruluş amacının, kadınların tüm ekonomik faaliyetlerde, bilimde, sanatta, eğitimde ve siyasette katılımcı olarak değil karar verici olarak yer alması olduğunu söyledi. Kavuklu, gelişim ve eğitimin önemine inandıkları için GİKAD Akademi’yi kurduklarını ifade etti.

ZAHEER



Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer de, Creditwest Bank çalışanlarının yüzde 78’inin kadınlardan oluştuğunu ve bankanın başarısında kadın çalışanların emeğinin çok büyük olduğunu söyledi.Ülkede kadının ekonomide tam anlamıyla yer alması arzusunu dile getiren Zaheer, teknoloji ve kadının bir araya gelmesiyle herhangi bir sınırın kalmadığını kaydetti.Zaheer, kadının iş hayatında fırsat verilirse çok başarılı olduğunu yaşayarak, gördüklerini belirtti.GİKAD’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Mazher Zaheer, projelerini heyecan verici bulduklarını ve birlikte iş birliği yapma arzusunda olduklarını ifade etti.“Bizler sadece bankacılık yapmıyoruz, projelerimizin ülke ekonomisine nasıl faydası olacağını da değerlendiriyoruz” diyen Zaheer, geleceği düşünerek, hareket ettiklerini kaydetti.