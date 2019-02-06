Gifa Airways saldırısında bir kişi daha tutuklandı

Lefkoşa’da 1 Şubat’ta meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı Gifa Airways’e silahlı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdüren polis, meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan Ş.D.’nin (E-37) de tutuklandığını açıkladı.



Böylece tutuklu sayısı 2’ye çıktı.



Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, 1 Şubat’ta Lefkoşa Atatürk Caddesi’nde faaliyet gösteren Gifa Airways adlı iş yerine E.Y. (E-38) tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu bir kişinin yaralanmasıyla ilgili geniş çaplı soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan Ş.D. (E-37) de tutuklandı.



Serkan Kısa’nın (E-45) sol el bileğinden yaralandığı olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

