banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üstün zekalı kıza antidepresan
Üstün zekalı kıza antidepressan
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
Her şey koca bir yalandı
Her şey koca bir yalandı
banner376

Gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi, 11-17 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

18 Haziran 2021 Cuma 15:00
Gıda analiz sonuçları
banner337

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen üç ithal ürün imha edildi. Analiz edilen yerli ürünlerin tümü temiz çıktı.

Tarım Dairesi’nin açıklamasında, 26 ithal üründen numune alınarak yapılan analizler neticesinde, 3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği belirtildi.

banner341
Açıklamada, “Onbaşı İşl. Ltd. ait elmada (Stk), Orc Foods’a ait kırmızı üzümde ve Svs Tic. Ltd.’e ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünler firmaların isteği üzerine imha edilmiştir” denildi.

YERLİ ÜRÜNLER TEMİZ

Açıklamada, 18 yerli üründen alınan numunelerin tümünün temiz olduğu ve bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmadığı da kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 18.06.2021 15:05
Anahtar Kelimeler:
Gıda Analiz Sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP Ada Gençlik Kolları Belediye Başkanı İsmail Arter’in Babalar Gününü kutladı
YDP Ada Gençlik Kolları Belediye Başkanı İsmail Arter’in Babalar Gününü kutladı
Tüketiciler Derneği halka koronavirüs önlemlerini ihmal etmeden uygulama çağrısı yaptı
Tüketiciler Derneği halka koronavirüs önlemlerini ihmal etmeden uygulama çağrısı yaptı
Eğitim Bakanı Amcaoğlu Girne’de bazı okullarda incelemelerde bulundu
Eğitim Bakanı Amcaoğlu Girne’de bazı okullarda incelemelerde bulundu
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
DAÜ’de Doğu Akdeniz Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresi gerçekleştirildi
DAÜ’de Doğu Akdeniz Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresi gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanlığı’nda engellilere verilecek Sağlık Kurulu raporları görüşüldü
Cumhurbaşkanlığı’nda engellilere verilecek Sağlık Kurulu raporları görüşüldü
Genel Tarım Sigortası Fonu barınak zararlarının ödendiğini açıkladı
Genel Tarım Sigortası Fonu barınak zararlarının ödendiğini açıkladı
Saner-Çağman görüşmesi tamamlandı
Saner-Çağman görüşmesi tamamlandı
Barista ve servis elemanı yetiştirme kursu için başvuru tarihi uzatıldı
Barista ve servis elemanı yetiştirme kursu için başvuru tarihi uzatıldı
Üstel BRT'ye konuştu
Üstel BRT'ye konuştu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim