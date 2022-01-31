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GİAD Başkanı İnce seçim sonuçlarını değerlendirdi

 Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği Başkanı Muhit İnce yazılı açıklama yaptı..

31 Ocak 2022 Pazartesi 09:45
GİAD Başkanı İnce seçim sonuçlarını değerlendirdi

 Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği Başkanı Muhit İnce, seçim sonuçlarını değerlendirerek, ülkede tüm süreçlere olumlu katkı koymak için hazır olduklarını kaydetti. 

GİAD Başkanı Muhit İnce yaptığı yazılı açıklamada, 23 Ocak seçimlerinin geride bırakıldığını, toplum olarak demokrasinin tüm gerekliliklerini yerine getirerek olgun bir seçim dönemi geçirdiğini belirtti.

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“İster ikili, ister üçlü koalisyon olsun, toplumun tüm kesimleri kurulacak hükümetten icraat beklemektedir. Artık devlet ile hükümet olgularının biri birinden ayrılması, devlet hafızasının korunması ve sürdürülebilirlik için devlet kadrolarının muhafaza edilmesi ve her gelenin kendi adamını getirmesi mantığından ivedilikle uzaklaşılması, kurumsallaşmak için ilk adımların atılması gerekmektedir.” ifadelerini kullanan İnce, Meclis’te temsil edilen tüm partileri devlet politikalarını yeniden şekillendirmek için ortak akıl ile davranmaya davet etti.

Gelinen noktada toplumun iki büyük partiye ciddi bir sorumluluk yüklediğini ve toplumun seçim öncesi verdikleri sözlere güvenip vekillere oy verdiklerinin aşikar olduğuna dikkat çeken İnce sözlerine şöyle devam etti:

“Hal bu iken, yeni parlementodan beklentimiz, hükümet de olup olmamalarından bağımsız olarak, seçim manifestolarında bulunan ortak projeleri ivdekilikle yasalaştırıp hayata geçirmeleri olacaktır. Özellikle iki büyük partinin seçim bildirilerine bakıldığında, seçim yasası, kamu reformu, sağlık ve ulaştırma yatırımları, e-devlet, şans oyunları, kripto para vergilendirilmesi, genel sağlık sigortası, kuzey- güney geçiş kapı sayılarının artırılması gibi ana konularda ortak akıl beyan etmiştir. Vekillerimizden beklentimiz, verimli bir parlemento ve insan hayatına dokunacağına inandığımız; liyakata dayalı yeni bir kamu düzeni, finansal sıkıntıları olan tüm kurumların yatırım yapılabilecek hale getirecek köklü ve radikal değişiklikler, sürekli borçlanan bir yapıdan çıkan, gelecek olan ek bütçe ile sürdürülebilir bir bütçe için ilk adımın atılması olacaktır. Muhalefet yapmak için muhalefet yapmamak, iktidardayken muhalefete kulak tıkayarak hareket etmek, toplumsal kalkınmadan uzak başarısız bir sürece gebedir.”
 
İnce ayrıca, tüm verilen sözler ve alınacak pozisyonlarla ilgili süreçleri takip ediyor olacaklarını ve Dernek olarak tüm süreçlere olumlu katkı koymak için hazır olduklarını belirtti. 
 


 

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Son Güncelleme: 31.01.2022 10:15
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