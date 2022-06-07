Genel Kurul’da güncel konular tartışılmaya devam ediyor

CTP Teberrüken Uluçay “Çarşı Ekonomi ve Siyaset” konulu konuşma yaptı.

Ekonomik konuların gün boyunca yapılan konuşmaların başını çektiğini belirterek, ülke ekonomisinin kısa vadede önünün açılması için neler yapılması gerektiğini sıraladıklarını belirten Uluçay, bir süredir protokolle ilgili konuşmalar yaptıklarını hatırlattı ve protokolde yer alan bazı maddeler için anayasada değişiklik gerektiğini savundu.

Uluçay, bunu 2022 içinde yapmanın mümkün olmadığını herkesin bildiğini söyledi.

Uluçay, yapılması mümkün olmayan şeyleri protokole koymanın bir anlamı olmadığını bu nedenle de üzerimize düşenlerin yapılamadığını savundu.

TC’nin yaşanan enflasyonla mücadele ederken bunun KKTC’yi de tehdit ettiğini anımsatan Uluçay, KKTC’deki belirsizliğin büyüdüğünü ve ülkenin fakirleştiğini söyledi.

Uluçay, dün meclis genel kurulunda yaşananların ülkenin gündemi olmaması gerektiğini savunarak, ana gündemin ekonomide yaşanan sıkıntılara üretilecek çareler olduğunu belirtti.

Kısa vadede ülke ekonomisine etki edecek unsurların ele alması gerektiğini, bazı bakanların da bu konuda çalışma yaptığını açıkladığını hatırlatan Uluçay, HP uygulamasının 2022 yılı için 2 ayda bir yapılması gerektiğini de söyledi.

Uluçay, önümüzdeki aylarda daha yüksek enflasyon yaşanacağının öngörüldüğünü tüm sıkıntıları ortadan kaldırmayacak olsa bile hükümetin bu konuyu hedef belirlemesini olumlu karşıladığını belirtti.

Ülke ekonomisinin kısa vadede rahatlatılmasında Güney kapılarının öneminin herkes tarafından bilindiğini bu kapıların çoğaltılması üzerine çalışma yapılmasını olumlu karşıladığını belirten Uluçay, geçişlerin kolaylaştırılması adına somut kararlar alınması gerektiğinin altını çizdi.

Uluçay, sıkışıklık yaşanan geçiş kapılarında Güneyle istişare edilerek ortak bir programla iki kontrol noktasında da kullanılarak tek işlemle sürenin kısaltılmasını önerdi.

Cumhurbaşkanına yollanan güven arttırıcı önlemler mektubuna da değinen Uluçay, bunları toptan reddetmektense şuan güven arttırıcı önlemler üzerinde istişarelerde bulunmanın mantığa daha uygun olduğunu savundu.

Uluçay, dünyanın yaşadığı ekonomik sıkıntının günden güne büyüdüğünü işaret ederek bunun önüne geçmenin yöneticilerin görevi olduğunu kaydetti.

Savaşan

UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ise, Beyarmudu’ndaki sıkışıklığın İngiliz üsleri bölgesindeki tek şeritten kaynaklandığını, yapacakları genişleme ile değişikliği İngiliz üslerine iletme kararı aldıklarını söyledi.

Türk tarafında atılacak altyapı adımları ve bilgisayarların yenilenmesi gibi konuların ele alındığını açıklayan Savaşan, kurulan komiteyle geçişleri kolaylaştıracak önlemler için çalıştıklarını ve önerilere açık olduklarını belirtti.

Öztürkler

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Uluçay’ın konuşmasının dikkate alınması gerektiğini söyleyerek, bakanlar kurulunun yarın ekonomik konuları değerlendirmek için toplanacağını, vatandaşların satın alma gücünü arttırmak için hayat pahalılığını en erken zamanda ödeme üzerinde çalışma yaptıklarını belirtti.

Komitenin ciddi şekilde çalıştığını rapor çıktıktan sonra herkesin üzerine düşeni yapacağını dile getiren Öztürkler, sadece ada içi değil ada dışından gelenlerle ilgili de vize konularında çalışma yapıldığını söyledi.

Öztürkler, BRT müdürünün aldığı cezanın kendisini de üzdüğünü seçim ve halk oylaması yasası üzerinde yapılacak değişiklikle uluslararası yayınlara farklı bir çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.

16 yıl boyunca öğrenci izniyle adada nasıl kalındığının sorulması üzerine Öztürkler, geçmiş dönemlerle ilgili bakanlarla görüştüklerini ancak yasal düzenleme olmadığı için önceden yasal boşluklardan yararlanıldığını söyledi.