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Geçen hafta kapalı turizm kapsamında ülkeye bin 834 kişi geldi

18 Mayıs 2021 Salı 16:00
Geçen hafta kapalı turizm kapsamında ülkeye bin 834 kişi geldi
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Turizm ve Çevre Bakanlığı, kapalı turizm sistemi ile adaya turist olarak gelen yolcularla ilgili bilgileri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkeye üç günlük seyahat için 12 Mayıs’ta bin 124 kişi, 13 Mayıs’ta 704 kişi, 14 Mayıs’ta ise 6 kişi gelerek, toplam bin 834 kişi ülkeye giriş yaptı.

Tüm gelen yolculara “Güvende Kal Karantina Takip Sistemi” ile bileklik takılarak, yapılan PCR test sonuçlarına göre negatif sonucunu alan yolcuların otellerde konaklamalarına izin verildi.

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Ülkeye 12, 13, 14 Mayıs tarihlerinde yapılan charter uçuşlar ile toplam bin 834 kişi giriş yaparak, gelen yolcuların bin 816’sı 5 günlük seyahatlerini tamamladıktan sonra 16 Mayıs’ta charter uçuşlar ile ülkeden ayrıldı.

Gelen yolcu sayısı ile dönen yolcu sayısındaki 18 kişilik farklılık ise; 8 kişinin testinin pozitif çıkması sonucu 7 kişinin karantinaya alınması, pozitif olan 1 yolcunun ambulans uçakla dönüş yapmasından kaynaklandı. Ayrıca 1 yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeni ile refakatçisi ile tedavi altına alınması, 8 yolcunun tarifeli seferler ile dönüş yapması nedeniyle meydana geldi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın kapalı turizm çerçevesinde her hafta olduğu gibi gelen bilgileri halkla paylaşmaya devam edeceği bildirildi.

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Son Güncelleme: 18.05.2021 16:06
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