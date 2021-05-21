Gazze'ye saldırılar nihayet sona erdi

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi görüşmek üzere dün Türkiye saatiyle 19:00'da toplandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 11 günlük saldırının ardından ateşkes kararını onayladı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Mısır'ın karşılıklı ateşkes girişiminin, koşulsuz kabul edildiği vurgulandı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

Ateşkesin kabul edilmesiyle 11 günlük saldırıların ardından Gazze'de silahlar sustu.

Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinli gençlerden ateşkes sevinci

Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerinde yüzlerce genç yürüyüşler düzenledi. Başta Ramallah olmak üzere Batı Şeria'daki kentlerde de sokaklara çıkan gençler, Gazze'deki Filistin direniş gruplarına destek sloganları attı.

Filistinli gençler, "Ramallah'tan onurlu Gazzemize selam olsun", "Fetih, İslami Cihad ve Hamas. Birliğiniz bizi gururlandırdı" şeklinde sloganlar atarak ateşkesten duydukları sevinci ifade etti.

İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de yürürlüğe girmişti.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.