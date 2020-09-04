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Gazimağusa’da Yangın... 2 Araç Tamamen Yandı

Gazimağusa’da henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucunda 2 araç tamamen yandı.

04 Eylül 2020 Cuma 11:13
Gazimağusa’da Yangın... 2 Araç Tamamen Yandı
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Gazimağusa’da henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucunda 2 araç tamamen yandı.
Polisin açıklamasına göre, saat 04.15 sıralarında, Bayraktar Yolu Sokak’ta, Şemmedi Apartmanı önünde park halinde bulunan Hacer Bayraktar’a ait MP 024 plakalı araçta henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana geldi. 
Yangının, park halinde bulunan  ZNK 266 plakalı araca sirayet etmesi sonucu her iki araç  tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi.

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Yangının çıkış sebebi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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Son Güncelleme: 04.09.2020 11:17
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