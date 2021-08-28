Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda kaza: 1 yaralı!

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunun Korkuteli kavşağı yakınlarında trafik kazası meydana geldi.Polis, 21 yaşındaki Nihal Uyarlı'nın, kullanımındaki PK 480 plakalı aracı ile bugün 18:00 sıralarında Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada Korkuteli kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarptıktan sonra takla attığını açıkladı.
PK 480 plakalı araç kaza esnasında karşı şeride geçerek yoldan çıkıp akasya ağaçlarına çarptıktan sonra tavanı üzerinde durabildi.
Nihal Uyarlı kaza sonucu hafif şekilde yaralandı ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor..