Gazimağusa'da, Covid 19 Önlemleri Kapsamında İşyerlerine Denetim Yapıldı

Gazimağusa'da Maraş ve Surlariçi Bölgeleri ile Salamis Yolu üzerinde faaliyet gösteren marketler, kahvehaneler, giyim mağazaları, eğlence yerleri, meyhaneler ve restoranlarda, Covid-19 salgını dolayısıyla iş yerlerinin uyması gereken tedbirler konusunda denetim yapıldı.

Polis açıklamasına göre, Bakanlar Kurulu ve İlçe Emniyet Kurullarının aldığı karar neticesinde gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.



Denetimler dün 20.00 - 22.30 saatleri arasında Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.