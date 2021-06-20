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Gazimağusa Belediyesi Babalar Günü'nü kutladı

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İkinci Bahar Yaşam Kulübü, Babalar Günü dolayısıyla üyelerini ziyaret etti. Hem özel günlerde hem de sağlık kontrolleri için düzenli olarak her üyesini ziyaret eden kulüp görevlileri, 980 üyesini evlerinde ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutladı.

20 Haziran 2021 Pazar 16:31
Gazimağusa Belediyesi Babalar Günü'nü kutladı
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Görevliler tarafından teker teker ziyaret edilen babalara Belediye Başkanı İsmail Arter’in gün ile ilgili gönderdiği kutlama kartıyla birlikte çeşitli renklerde çiçekler dağıtıldı.

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, toplum büyüklerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışan Belediyenin İkinci Bahar Yaşam Kulübü’nün özel günlerde de aynı anlayışla hizmete devam ettiğini belirtti.

Toplum büyüklerinin hakkını ödemenin mümkün olmadığını ifade eden Belediye Başkanı İsmail Arter, “büyüklerimizle sadece özel günlerde değil, yıl içinde sürekli olarak birlikte olmalı ve saygımızı sevgimizi göstermeliyiz” diyerek tüm babaların Babalar Günü’nü kutlayarak sağlıklı ömürler diledi.

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