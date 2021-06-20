Gazimağusa Belediyesi Babalar Günü'nü kutladı

Görevliler tarafından teker teker ziyaret edilen babalara Belediye Başkanı İsmail Arter’in gün ile ilgili gönderdiği kutlama kartıyla birlikte çeşitli renklerde çiçekler dağıtıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, toplum büyüklerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışan Belediyenin İkinci Bahar Yaşam Kulübü’nün özel günlerde de aynı anlayışla hizmete devam ettiğini belirtti.

Toplum büyüklerinin hakkını ödemenin mümkün olmadığını ifade eden Belediye Başkanı İsmail Arter, “büyüklerimizle sadece özel günlerde değil, yıl içinde sürekli olarak birlikte olmalı ve saygımızı sevgimizi göstermeliyiz” diyerek tüm babaların Babalar Günü’nü kutlayarak sağlıklı ömürler diledi.