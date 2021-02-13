Gazimağusa Belediyesi asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi, İsmet İnönü Bulvarı (Salamis Yolu) üzerinde bulunan Sulu Çember ile Serbest Liman girişi arasındaki Eşref Bitlis Caddesi üzerinde yol genişletme ve asfalt yenileme işlemleri 30 Ocak günü başlamıştı.

Çalışmaların 22 gün içinde tamamlanması, hedeflenmiş olup gerekli görülen zamanlarda çalışmaların gece de sürdürülmesi neticesinde hedeflenen tarihten 7 gün daha erken bir süreden bitiriliyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter , yaptığı kısa açıklamada yolun hedeflenen süresinden 7 gün gibi daha kısa bir sürede bitirildiğini ve çalışmaların 15 günde sona gelindiğini belirtti. Gece de çalışmanın neticesi olarak herkesin yoğun bir şekilde kullandığı cadde yarından sonra kullanılabilecektir. Mağusa'ya yakışır bir yol olduğunu dile getiren Arter önümüzdeki günlerde ise diğer projelerin de hayat bulacağını dile getirdi .(MHA)