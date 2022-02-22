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Gazeteciler Birliği, gazeteci Ali Kişmir’e yazdığı bir makaleden dolayı dava açılmasına tepki gösterdi

22 Şubat 2022 Salı 16:30
Gazeteciler Birliği, gazeteci Ali Kişmir’e yazdığı bir makaleden dolayı dava açılmasına tepki gösterdi

“DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN GAZETECİLERE YÖNELİK CEZA DAVALARI AÇILMASI KABUL EDİLEMEZ”
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, gazeteci Ali Kişmir’e yazdığı bir makaleden dolayı hapislik istemiyle dava açılmasına tepki gösterdi.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu yatığı yazılı açıklamada, hükümet, siyasi partiler ve milletvekillerine hitaben yayınladığı deklarasyonun üzerinden 1-2 saat geçmeden orada aktarılan endişelerin hayat bulmaya başladığını belirterek, bundan duyduğu rahatsızlığa dikkat çekti. 

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyesi, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in bir buçuk yıl önce kaleme aldığı makalesine bugün Askeri Suç Yasası kapsamında 10 yıla kadar hapislik istemiyle dava açılmasına tepki gösteren Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, bu davayı düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına karşı tehdit olarak gördüğünü dile getirdi. 
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından gazetecilere yönelik ceza davaları açılmasını kabul edilemez bulduğunu vurguladı.
Birlik açıklamasında, bugün kamuoyu ile paylaşılan deklarasyonda talep edildiği gibi, gazetecilere ceza davası açılmasına gerekçe gösterilen Ceza Yasası’ndaki “müfsit yayınlar” başlığı kapsamında yasal değişikliğin yapılması beklentisini yineledi.
Farklı düşünceleri ifade etmenin gazetecilik mesleğinin temelini oluşturduğuna dikkat çeken Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, çok sesliliğin Kıbrıs Türk demokrasisi için de olmazsa olmazlardan biri olduğu vurguladı.

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Son Güncelleme: 23.02.2022 09:00
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