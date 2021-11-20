GAÜ’nün KKTC’ye özel Yüksek Lisans ve Doktora kayıtları devam ediyor

GAÜ’den alınacak diplomanın 7 farklı ülkede bulunan GAÜ kampüslerinde de geçerli olduğu bildirilen açıklamada lisansüstü kayıtlar için GAÜ, YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı 44 Master ve 15 Doktora programı için; dönem farketmeksizin mezunlarına, KKTC vatandaşlarına, TSK ve Güvenlik Kuvvetleri, Polis, Şehit ve Gazi Çocukları ile Elçilik Mensupları ve eşlerine özel indirim fırsatı sunulduğunu belirtti. Ayrıca 35. Yıla özel Yüksek Lisans Programları (MArch-MA-MBA-MSc- LLM) için belirtilen ücret €1800, Doktora programları içinse €5000 olduğu ifade edildi.