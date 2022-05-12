GAÜ’de Hemşireler ve Ebeler Haftası dolayısı etkinlik yapıldı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dün, GAÜ Milenyum Kongre Salonu’nda düzenlenen kutlama programı kapsamında konuşmalar ve müzik dinletisi yapıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan, Hemşirelik Yüksek Okulu Müdürü Uzm. Dr. Osman Özpar, “Hemşirelik ve ebelik bakımı verebilecek bilgi, beceri, sahibi yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş mezunlar yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Hemşireler ve Ebeler Haftası dolayısı ile tüm hemşire ve ebe adaylarımızın haftasını kutluyorum” dedi.



GAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Bodamyalı ve Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı Dr. Güley Bilge Abatay da günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar.