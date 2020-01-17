GAÜ The International American Elemantary School öğrencileri, iklim ve çevre konularında farkındalık yarattı

Öğrenciler, küçük plastik parçalarının dahi deniz canlılarına zarar verebileceğini gözlemelerek, plastiğin; balıkların ,kuşların ve diğer tüm deniz canlılarının midelerine zarar verdiğini, hatta bu durumun insanları da etkileyerek onların sindirim sistemlerini bile bozabileceğini öğrendiler.

Geri dönüşüm çantalarıyla Alagadi Plajı’na giden öğrenciler, plastik parçalarını toplayarak, çapraz müfredat kapsamında resim dersinde kullanıp, gerçekleştirdikleri kolaj çalışması ile güzel eserlere ve anlamlı mesajlara dönüştürdüler.

“Atıklarla Sanat-İklimimizi koruyalım, bir dünyamız var, ona iyi bakalım” sloganını benimseyen The International American Elemantary School öğrencileri ayrıca, iklim hareketinin sembolü haline gelen çevreci Greta Thunbergs’in iklim

değişikliklerinin etkileri hakkında ki konuşmalarını ve yaptığı araştırmaları derslerinde de

işlediler.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan The International American Elemantary School Müdürü Fatoş Mertekci, “Öğrencilerimi, çevreye göstermiş oldukları duyarlılıklarından dolayı ve topladıkları plastik parçalarıyla yaratıcılıklarını öne çıkararak ,harika eserler oluşturdukları için tebrik ediyorum” dedi.