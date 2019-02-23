GAÜ Pedagojik Formasyon Sertifika Programı için son başvuru 5 Mart

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2018-2019 Akademik yılı Bahar dönemi, Pedagojik Formasyon Sertifika Programı 5 Mart tarihine kadar uzatıldı.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 2018-2019 akademik yılı bahar dönemi KKTC vatandaşları için formasyon kayıtlarının uzatıldığının belirtildi.

Lisans bölümünden mezun olmuş KKTC vatandaşı ve KKTC’de görev yapacak öğretmen adaylarının pedagojik formasyona kayıt olup öğretmen olma şansını yakalayacakları, bu akademik döneme göre yalnızca KKTC uyruklu; mezun ve son sınıf öğrencilerin başvuru yapabileceği vurguladı.

Derslerin iki dönem şeklinde devam edeceği belirtilen açıklamada, ilk dönem 6; ikinci dönem 4 ders, toplamda 10 ders olacak şekilde programın tamamlanacağı ifade edildi.

Derslerin %50’sinin sınıf ortamında, GAÜ Eğitim Fakültesi dersliklerinde, %50’si ise uzaktan eğitim şekilde gerçekleşeceği, alanında uzman deneyimli akademisyenlerin, bilgi ve deneyimlerini aktaracakları söylendi. Pedagojik formasyon sertifikası almaya hak kazanan öğretmen adaylarının tüm KKTC Milli Eğitime bağlı ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda görev alabilecekleri vurgulandı.

Genel başvuruları uygun görülen adayların, www.gau.edu.tr adresinden duyurulacağı belirtilen açıklamada, internet üzerinden ya da GAÜ Öğrenci İşleri ofisinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

