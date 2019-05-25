GAÜ öğrencilerinden, öğrenim teknolojileri ve materyal sergisi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi; Sınıf Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencilerinin hazırlamış oldukları eğitim materyalleri segilendi.

GAÜ Eğitim Fakültesi’nin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi kapsamında düzenlediği etkinlikte, fakültede yer alan sınıf öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, bilgisayar öğretmenliği ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü öğrencilerinin yaptığı çalışmalar Freedoom sergilendi.

Etkinlikte, teorik derslerin poster sunumları, pratik uygulamalarda öğrencilerin hazırladıkları ders materyalleri yer aldı. Sergiye çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım gösterdi. Gerçekleştirilen sergi hakkında konuşan GAÜ Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez, Sınıf Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği ve PDR bölümü öğrencilerinin edindikleri tecrübeleri mezuniyeten sonra meslek hayatlarında geliştirerek kullanacaklarını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Sönmez, bu tarz etkinliklerin öğrencilerin başarılarını arttırdığını vurguladı. Sönmez ayrıca, düzenlenen serginin, eğitime devam eden öğrencileri de teşvik etmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.